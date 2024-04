Ülimürgine taim, mille tõttu võib igal aastal surra tuhandeid kasse

Kui oled kassiomanik, tasub väga tähelepanelik olla lillede suhtes, mida koju tood. Kõige ohtlikum taim, mis on kasside jaoks nii mürgine, et viib enamasti surmani, on liilia. Ühe uuringu põhjal aga pole 73 protsendil kassiomanikest õrna aimugi, et liiliad on kasside jaoks mürgised ning kolmandik vastajatest isegi ei tea, millised liiliad välja näevad.