1974. aastal otsustas üks noor julge naine kasutada omaenda keha sotsiaalseks eksperimendiks. Ta soovis testida keskmise inimese moraalitunnet, seistes kunstigaleriis ja lubades igaühel teha endaga, mida iganes ta soovib. Algul olid inimesed vaoshoitud, kuid tundide möödudes nad loomastusid – lihtsalt seetõttu, et neile oli antud selleks voli. Eksperimendi käigus oleks naine peaaegu kaotanud oma elu. See on vaid üks vastuolulistest projektidest, mille poolest on tuntud performance'i-kunstnik Marina Abramović.