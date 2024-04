Arvate, et Tallinn Fashion Weeki põnevaim osa toimub laval? Oh, ei! Saalis toimub vähemalt sama palju või enamgi veel. Moenädalal on omad fännid, kes igal aastal kohal ning alati tualettidega elevust tekitavad. Seltskonnatähed, moeprofid ja erinevate elualade andekad. Just need inimesed teavad moenädala siseringi saladusi, mida eemalejääjad kunagi ei kuule. Saa kõigest osa!

Anita Sibul, sotsiaalmeedia staar:

Tallinn Fashion Weeki parim asi on seltskond! Tähtis on inimestes tunnete tekitamine - kui pole tundeid, unustame asja kiirelt. Minu riietuse märksõnad on erksus, kõrgmood ja silmapaistvus...

Katrin Pihela, ärinaine:

Ma tahaks üleüldiselt juba näha seda tehnilist ülesehitust sel aastal, modellid basseinis, vee peal kõndimas. Vägev! See on nii kastist välja lahendus, et sellest tahaks kindlasti osa saada.

Janar Juhkov, Kaubamaja moeostujuht, stilist ja õppejõud:

Mida ma ise selga panen selgub samal päeval, sõltub sellest kuidas tuju on. Aga võin öelda ehk märksõnad, et silmatorkav ülikond ja veidi seksikat kehapaljastust...

Tiiu Kaarlõpp, räppar:

Parim on see möll, mis toimub nii lava taga kui ka showde ajal saalis. Mulle tohutult meeldib see, et publik läheb selle mölluga kaasa ning risti ette ei löö – kantakse hullumeelseid komplekte ja eputatakse julgelt.