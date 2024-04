Kõige agressiivsemate koerte hulka kuulub ka üks perede lemmiktõug

Perekoerte klubi koerte käitumisnõustaja Jeanette Muldoon ütleb, et lisaks buldogidele on palju teisi kutsikaid, kes võivad samuti agressiivselt käituda, kui nende vajadused ei ole rahuldatud, kuid väidab, et tegemist on väga keerulise teemaga. «Ma ei usu, et on olemas agressiivne koeratõug kui selline.»