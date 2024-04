KES KELLEGA KÄIB? ⟩ Neid taimi ei tohiks kartuliga samasse peenrasse pista

Vakarys Ekspresas kirjutab, et laias laastus sobivad kokku köögiviljad, mille söödavad osad on maapinnal, ja need, mille söödavad osad on maa sees – juurviljad. Naabersuhted sõltuvad mitmest tegurist. Esiteks ei tohiks taimed segada üksteise kasvu, ühtlasi ei tohiks nad tarbida samu toitaineid ning olla vastuvõtlikud samadele haigustele ja kahjuritele.