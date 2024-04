Crohni tõvega naine: praegu olen isegi õnnelik haiguse üle, sest see tuli mind õpetama

Kuid see on oluline, et kolm korda päevas oleks soe toit?

Ikka on soe toit seedimisele mõnusam. Salat ei ole ka kindlasti halb, aga kui seal on mingigi soe element, siis oleks parem. Kuid mõned inimesed söövad jällegi toortoitu ja see sobib nende organismile.

Kui sul pole tervist, pole sul midagi

«Kuna mu töös on palju ajaga võidujooksu ja pingeid, siis maandan stressi igal hommikul jooga või pilatesega,» ütles Britta. «Rutiin on oluline – ma tean, et ärkan piisavalt vara selle jaoks ja mul on aega minna jalgsi tööle ning pärast koju, jalutada koeraga. Ma teen need asjad ära, sest ma tunnen, et see maandab mind ning aitab stressirikkas keskkonnas.»

Üle ega ümber ei saa muidugi ka unest. «Kui ma alla kaheksa tunni magan, siis see juba häirib minu funktsioneerimist, ma ei ole nii terav kui tavaliselt. Hoian väga tugevat distsipliini enda jaoks oluliste punktidega. Vahel kuulen tuttavatelt, et sa oled nii tubli, et nii tervislik oled, aga siis ma küsin, mis sind takistab. Meil on kõigil see võimalus ja me ise vastutame oma elu eest. See on sinu tervis ja kui sul pole tervist, pole sul midagi. Enne diagnoosi saamist ma rügasin tööd teha ja muidugi olen ma väga tänulik oma karjääri eest, kuid ma oleksin jõudnud siia ka enda tervist ohverdamata. Praegu ma valin esmalt enda ja oma tervise, alles siis tuleb kõik muu.»