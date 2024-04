Kuid reisisell on sattunud ka hirmsatesse olukordadesse. Ühel öisel lennul oli Kethi ärkvelolek lausa elulise tähtsusega. «Tegin silmad lahti ja sain aru, et minu kõrval istuv mees ei hinga. Ta oli näost täiesti sinine ja tema naine ei osanud ka midagi teha. Ma nägin, et kui see mees kohe abi ei saa, siis ta sureb ja ma ei suutnud sellega leppida!»