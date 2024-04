VIDEO ⟩ Vaata, kelle riided maksid moenädalal tuhandeid ja kes oskas end stiilselt riietada mõne euroga

Moemaailm on muutunud avatumaks ja mitmekesisemaks kui kunagi varem. See pole enam pelgalt valdkond, kus kantakse vaid kõige kallimate disainerite loominguid või kõige prestiižikamaid brände. Pigem on moe põhiprintsiibiks saanud eneseväljendus, olles platvormiks igaühe individuaalsele loovusele, mis ei tunne piire ega standardeid, vaid pigem julgustab neist lahti murdma.