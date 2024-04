«Kõik õnnestus!» kinnitas Maria pärast moe-show lõppu. Kalev spaa basseinivees hõljuv lava oli väljakutse, kuid kõik läks suurepäraselt. Suurejoonelisel show’l olid modellidena laval ka Maria enda kliendid. «Olen õnnelik, et mul on nii toredad kliendid, kes sõitsid Eesti eri otstest kokku.»

Kuidas võrdleb Maria oma esimest ja viimast kollektsiooni? «Mu maitse on läinud rafineeritumaks, rohkem on ajatut elegantsi. Alustades paelusid mind rohkem sitsid-satsid ja ehkki naiselikud vahulikud kleidid pole kuhugi kadunud, on nad nüüd rohkem couture. Samuti on laienenud tootevalik, nüüd tuleb aluspesu ka ja ma olen õnnelik, et suudan pakkuda oma loominguga naistele kõike,» rääkis Maria.