«Kuna inimesed, kes juhtumitega tegelevad, on aastate jooksul vahetunud, ei oska kahjuks täpselt öelda, kuidas see juhtum esimest korda meie lauale jõudis, kuid tõenäoliselt tuli see teatena meie infoliinile. Edaspidi on olnud kaebused või on meie inimesed ise käinud korduskontrolle tegemas. Sellel aastal tuli meile samuti teade ühelt möödujalt, kes avastas, et koerad elavad täiesti üksi laguneva maja juures,» kirjeldab Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu olukorda, millele ei ole suudetud 17 aasta jooksul lahendust leida.