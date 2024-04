Nova Scotia Duck Tolling retriiver ehk toller on koeratõug, millest paljud ilmselt kuulnudki pole. Tegu on suhteliselt uue tõuga, mis on Eestiski aastate jooksul populaarsust kogunud.

See Kanadast pärit koeratõug, kelle aretamisel saadi inspiratsiooni rebaste jahistiilist, sai ametliku tunnustuse alles umbes 65 aastat tagasi. Ometi on tegu Eestis üsnagi populaarse tõuga, keda leidub siin rohkem kui vaid üksikud isendid. Eesti Nova Scotia Duck Tolling Retrieverite tõuühingu andmetel tuli esimene toller Eestisse 2006. aastal Soomest ja esimene pesakond sündis 2008. aastal. 20. aprilli seisuga on Eestis registreeritud 311 Nova Scotia retriiverit.

Nova Scotia Duck Tolling retriiver Raia on praegu 11-kuune ehk alles kutsikas. «Aasta tagasi tuli meil elukaaslasega mõte võtta endale kaaslane, kes oleks aktiivne, kellele meeldiks palju jalutamas käia ja kellega saaks aktiivseid tegevusi harrastada. Seetõttu tegime palju uurimistööd just retriiverite hulgas ja jäi silma selline tõug nagu Nova Scotia Duck Tolling retriiver ehk toller, kes on retriiveritest kõige väiksem ja on tuntud oma ülima aktiivsuse ja intelligentsuse poolest. Soovisime sellise väljakutse nagu toller vastu võtta ja siin me nüüd oleme,» räägib koeraomanik Laurelin Männik.