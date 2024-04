Jaapanis kohalikku elu edendav Merike: see aasta on olnud kui ebareaalne film

Kui on julgus luua, peab olema julgust, et loodu vastu võtta. Minu otsus vastu võtta midagi suurt, tähendas minu jaoks teisest servast väga olulisi loobumisi ja lahti laskmisi. Kui midagi on sündimas, siis enne seda peab midagi surema. Lõppema, et uuel oleks ruumi tulla. Kas ma suudan? Et suuta, selleks on vaja julgust. Jumalikku julgust, mille toel ei jää midagi tegemata hirmust või enesekindluse puudumisest.