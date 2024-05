Silvia Ilves on naine, kelle elus on lisaks lastele ja muusikale väga olulised ka kleidid. Käisime Silvial külas ja uurisime, milliseid aardeid naise ilmatul garderoobil pakkuda on.

«Nagu te näete, on mul artistina kogutud tohutult palju disainerrõivaid ja olen tellinud kleite, et kleidikapi sisu oleks võimalikult mitmekesine. Aga seejuures olen ikkagi katsetanud ka oma kleidifantaasiate elluviimist. Tänapäeva stiil ei ole see, kuhu minu hing kuulub. Olen olemuselt vana hing – võiks kuuluda kuskile villasse, mõisasse, kus on palju lapsi. Vanasti oli naistel palju lapsi ja ka ruumi. Mind tõmbab pits ja pärlid – kõik see temaatika,» tutvustab Silvia Ilves oma nägemust ideaalsest stiilist.

Esinemiskleite ja teisi kleite on Silvia garderoobis umbes pool ja pool. «Neid printsessilõikega kleite võib natuke rohkem olla, aga nad ei ole väga teemaks tänapäeval. Oleks ma ooperilaulja, leiaks need kõik palju kasutust. Samas on need kleidid nii ilusad!»