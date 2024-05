«Paljud hakkavad entusiasmiga kodu sisustama, aga nende tähtsate asjade peale mõelda ei tule meelde,» hoiatab Lilia Kristianson, 15-aastase kogemusega hinnatud sisearhitekt. Mis need kolm asja on, mida pärast parandada ei saa? Lisaks saad 11 superhead profi soovitust, kuidas kodu kujundamisel edukas olla.

Vahel tundub, et mis see sisustamine siis nii keerulist on – igaüks saab ise hakkama! Mõne asjaga saabki, kuid mõne ülimalt olulise asja peale unustab mõelda. Lilia Kristianson teab täpselt kõiki neid rehasid, mille otsa esimest kodu sisustavad inimesed kogemata komistavad. Ja oskab aidata. Ja ongi jama majas! Koju tekivad pudelikaelad, mis elamist häirivad ja tuju rikuvad. Mõned alad toas on justkui surnud ja neid ei kasuta keegi, teised aga üle koormatud.