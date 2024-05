Maailmas on ligi 7,8 miljardit inimesi, igaüks unikaalne omaette. Meie kõigi DNA on erinev, kuid vahel võib imekombel juhtuda, et leiame maailma teisest otsast enda teisiku! Ka meie oma Eesti avaliku elu tegelastel on doppelgängerid, kes võiksid neid vajadusel asendada kas lavalaudadel, telesarjade juhtimistel, rokkkontserditel või hoopiski uudiste ettelugemisel.