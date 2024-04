TRAAGILINE Eestis elab tuhandeid inimesi, keda nagu polekski olemas

Noori, kes ei õpi ega tööta, nimetatakse ametnike keeles NEET-noorteks (inglise keeles not in education, employment or training). Eestis on selliseid inimesi – vanuses 14–29 eluaastat – umbes paarkümmend tuhat. Täpselt ei tea nende arvu keegi, sest nad ei anna endast märku ega jää millegagi silma.