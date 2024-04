Matsalu rahvuspargi idüllis elav Atko-Paap Kärvet on üks neist, kes osales möödunud suvel Kanal 2 tõsielusarjas «Sellest saab meie suvi». Mees, kes jagas imeilusat oma kätega renoveeritud elamist vaid kassi ja koeraga, oli täis lootust, et just nii leiab ta endale oma elu armastuse. Sarja lõpus tundus, et nii ka läks.