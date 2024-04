NÄDALA AED Koli tomat uude potti!

Tomat on maailmas üks armastatumaid ja lihtsamini kasvatatavaid köögivilju, mille menule on aidanud kaasa ka tuppa aknalauale ja rõdule sobivate madalate sortide aretamine. Praegu on paras aeg ümber istutada neid taimi, mis on külvatud märtsi lõpus või aprilli alguses.