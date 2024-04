NÄDALA KODU Teadlaste Margit ja Urmas Sutropi eestiaegne pesa Tähtveres

Tähtvere planeeringu koostas linnaarhitekt Arnold Matteus 1929. aastal. Alguses mõeldi Tähtvere mõisa maadele rajada villad, kuid sellest kujunes siiski valdavalt kahe kuni nelja korteriga elamute piirkond suurte, rikkalikult haljastatud kruntide ja väikese hoonestustihedusega. Tänapäeval on paljudest kortermajadest saanud ühepereelamud. Nii on juhtunud ka 1930. aastal arhitekt Nikolai Kusmini projekteeritud hoonega, mis nüüd on perekond Sutropi eramu.