Banaanides on palju kaaliumi, antioksüdante ja kiudaineid – kõik need ühendid on elutähtsad ja kasulikud. Suurbritannia toitumisekspert Jennifer Walpole leiab aga, et selmet süüa pidevalt küpsenud banaane, võiksime vahelduseks proovida KA tooremapoolseid vilju.