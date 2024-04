Vahest oled leidnud end olukorrast, kus seisad avatud külmkapi ees ja põrnitsed viimast šokolaadikoogi tükki. Sa tead, et sul ei ole seda tegelikult vaja, aga ahvatlus tundub liiga vastupandamatu. Peas tiirleb vaid üks küsimus: miks ma ei suuda ennast kontrollida?

Kuid ehk on parem süüdistuse omaksvõtmise asemel heita pilk hoopiski tagasi ajaloo keerdkäikudesse, oma iidsete esivanemate poole, kes seisid kunagi sarnase dilemma ees Aafrika savannidel. Noh, tol hetkel oli vast šokolaadikoogi asemel mõni muu asi, näiteks viljakas õunapuu, aga dilemma oli sama: kas mul ka päriselt on vaja seda?

Meie tänapäevaseid tegusid ajendavad impulsid on paljuski juurdunud meie minevikku, olles kui kaja meie evolutsioonilisest pärandist, mis on kaasas reisinud meie DNAs tuhandeid ja tuhandeid aastaid.

Miks me oleme sellised, nagu me oleme?

Inimkäitumine on justkui lõuend, millel on põimitud niidid meie evolutsioonilisest minevikust. Aafrika savannidest kuni tänapäevaste linnade sumisevate tänavateni on meie teod ja instinktid sügavalt juurdunud meie esivanemate kogemustesse.