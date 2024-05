Karin Kiigemägi on seitsmendat ja viimast korda legendaarse ERKI Moeshow peakorraldaja. «See oli vette viskamine,» kirjeldas Karin esimest aastat peakorraldajana. Põnevaid juhtumeid ja naljakaid apsakaid on selle aja jooksul kogunenud omajagu.

Karinil on käed tööd täis: lisaks ERKI Moeshow korraldamisele on ta Eesti Kunstiakadeemias ettevõtlus- ja koostöösuhete koordinaator, teeb kaasa Erasmus+ tekstiilide ja biomaterjalide ringmajanduse projektis, on eestvedaja kooli stipendiumite toetuskeskkonna loomisel ning lõpetab juuraõpinguid.