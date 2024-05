NÄDALA RETSEPTID Kuhu poetada esimest kevaderohelist? Hõrgutised Kolme Sõsara restorani köögist

Praegu on paras aeg pidada puhkuseplaane. Ka toiduhuvilised võiksid seejuures järgida vanasõna, et enne kui lähed Pariisi, käi ära Nuustakul. Sõna-sõnalt võttes on Otepäält, endise nimega Nuustakult, kiviga visata Lüllemäele, kus asub rahvusvaheliste restoranijuhtide White Guide’i kõrgtaseme (2021, 2022, 2023) ja Falstaffi (2024) tipptasemega tunnustatud restoran Kolm Sõsarat.