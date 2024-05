Poeriiulilt leiab igasugu erinevaid vorste ning grill-hooaja saabudes tekib külmlettidele uusi tooteid nagu seeni pärast vihma. Kuid millised vorstid on maailma parimad? On need vinnutatud, suitsutatud, lambasoolde pistetud või hoopis midagi muud? TasteAtlas selgitas välja, millised on vorstid on maailma parimad ning esisajast leiab ka ühe Eesti esindaja.