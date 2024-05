HEA ELU TEEJUHT Kuidas vabaneda inimestevahelisest vaimsest prahist?

Kirjandusteadlane Maarja Vaino kirjutas mõni päev tagasi Postimehes (20.04, «Millise kliima pööret vajame ennekõike?»), et psühhokliima Eestis, aga ka mujal maailmas on praegu erakordselt ärev, tulvil hirmu ja rahulolematust. Tammsaare-uurijana tõmbab ta psühhoanalüütilise paralleeli: rääkides poliitkorrektselt kliimast, on meie tegelik mure peidus selle teema all: hoopis meid ümbritsev psühhokliima on see, mis tegelikult ärevust tekitab.