Janika Valliste on Coop Panga personalijuht, kes tähistab peagi kümnendat tööjuubelit. Kuid ta on ka Naiskodukaitse liige. «Üks väga lahe kogemus oli koos Tallinna ringkonna naistega Saaremaal Kaitseliidu sanitari väljaõppel. Osalesime seal Tallinnast kuuekesi ja need sõidud sinna ja tagasi jaanuarist juunini olid üsna meeleolukad. Näiteks kanüüli paigaldamise osas ei olnud me algselt keegi väga osavad, kuid lõpuks õnnestus see siiski selgeks saada. Tulemuseks oli aga see, et avastasin ennast veel tükk aega peale eksamit mõnel tööintervjuul kandidaadi veresooni vaatlemas ja peas vasardas mõte, kui hea eksamimaterjal ta oleks,» muigab naine.

Janika sõnul ei ole ta kunagi väga juurelnud selle üle, kuidas ta ennast naisena tunneb, kui meestega koos õppustel osaleb, kuna inimestena kantakse samu väärtuseid. «Minu senise kogemuse põhjal on nii, et see, kes on tähelepanelik, viisakas ja abivalmis, on seda olenemata soost iga inimese suhtes. Küll aga tuleb tunnistada, et näiteks peale kümmet päeva metsas olemist naudin ma vägagi seda, et saan linnariided selga panna ja huuled ära värvida – ka see osa on minu elus täiesti olemas,» kinnitab ta.