«Kuigi «Mato» ja «Koit» on madalad avamaa sordid õue istutamiseks, siis need on hoolimata vahepealsest jahedast ilmast juba otsas. Uued oranžid sordid «Siive» ja «Pille» on aga veel liiga uued, et ostja neid käigult haaraks,» räägib Luik ning lisab, et mõlemad ise ära proovinud ning soovitab teistelegi. «Mõlemad on väga saagikad ja hea maitsega. Eriti hea mulje jättis «Siive».»