Kas teil Eestis kirsipuid ei olegi?

Mäletan, kui mõned aastad tagasi mu Jaapani sõber minult küsis, et miks eestlased just kirsiõite õitsemise ajal Jaapanisse tulla soovivad. «Kas teil seal endal kirsipuid ei olegi?» küsis ta uurivalt. «Ikka on, aga kirsipuude õitsemisega seostuvad eestlastele Jaapani traditsioonid ja sakura (jpn kirsiõied) sügavam tähendus, mis on iseloomulik vaid tõusva päikese maale,» vastasin tookord mina.