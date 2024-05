NÄDALA RETSEPTID Kolm külluslikku torti emadepäevaks

Seda, et neid pole sugugi keeruline kodus järele teha, kinnitab ta samuti. Ainult et kui tahate mõne neist homsel emadepäeval lauale panna, võiks alustada vähemasti väiksemate eeltöödega juba täna. Kokkuladumise võib jätta hommikuks. «Juuresolevad tordid tahavad vähemalt paar tundi, veel parem üleöö külmas seista, taheneda,» nimetab ta ühe vanast kondiitritarkusest. Alles enne serveerimist võiks need viimistleda ja kaunistada.