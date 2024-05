NAISTEJUTUD «Autismiga inimesed pöörduvad tavaliselt depressiooni või ärevusega. Neid ei tunta ära, sest...»

Loe ja mõista autismi eripära

Raamatud autismist. Foto: Äripäeva kirjastus

Pete Wharmby «Ebatüüpiline»

Miks on autistlike joontega inimese elu nii ränk? Sest maailm nõuab temalt teistsugust käitumist, arvestamata tema eripäraga. Raamat avab ukse selle maailma mõistmisele. Autist pole mingi teise planeedi kodanik, vastupidi – me tunneme paljusid selliseid inimesi! Aga nad ei julge enda moodi olla, vaid on õppinud maskeerima. Ning tavalised asjad nagu helid, valgus, pidev kohanemine valmistavad neile suuri raskusi.

Raamat avab lähemalt autistlike inimeste elutunnetust, sõprussuhteid, andeid ja teeb seda empaatilisel ja sümpaatsel viisil, mida on lihtne mõista. Raamatu autor ise sai autismidiagnoosi alles 34-aastaselt pärast valusaid katseid suruda end neurotüüpilise enamuse seatud raamidesse. Autistlike joontega inimest ei saa muuta, teda saab õppida mõistma.

Raamatud autismist. Foto: apollo.ee

Daniel M. Jones «Autism täiskasvanutele»

Haaravalt kirjutatud sissevaade autistlike joontega inimese maailma. «Mulle tundub, et kõik teised said kõigi vastustega käsiraamatu, aga mina ei saanud...» Autist seisab silmitsi paljude kirjutamata reeglitega ja mittesõnaliste ootustega, mida kõik teised tunduvad teadvat, aga tema mitte. See on hirmutav ja ebamugav. Raamatu autoril on endal autismispektri eripära. Kõike, mida kogeb autistlik inimene, suudab see raamat mõista. Dani raamat on täis praktilisi nõuandeid, mida lugejad saavad kohe ellu viia. Õpid, kuidas navigeerida tavaliste väljakutsetega, nagu suhtlemine, töökoha hoidmine või õpingutes edu saavutamine. Dani selge stiil, otsekohesus ja laialdased teadmised autismi kohta on mugavad lugeda autistlikele inimestele, aga ka kõigile teistele, lugemist lihtsustab konkreetne ja humoorikas laad. Raamat on inglise keeles.

Raamatud autismist. Foto: Paula Tilli

Paula Tilli «Teisiti. Minu aspergeri elu»

Autori siiras ja värvikas kirjeldus elust, mida tema elab ja mis on nii erinev paljude teiste omast. Miks toas olla on tema jaoks meeldivam kui soojal suvepäeval välja seiklema minna? Miks rutiin on talle tähtsam kui armastus oma kallima vastu? Miks ta sööb sama toitu iga päev ja võtab külla minnes alati oma roa kaasa, et ei peaks tundmatu toiduga kohanema. Teisalt kuulub autori maailma palju erakordseid võimeid, mida teistel pole. Paula toob välja tuhandeid värvikaid detaile, mis seda seisundit mõista aitavad. Ja mõistmisega muutub kõik – inimene mitte enam ei kannata oma sündroomi all, see pole tema jaoks enam autismispektri häire, vaid saab loomulikuks osaks tema elust ja identiteedist. Autismispektri häiret ei saa ravida ja autor leiab, et seda pole vajagi ravida. Isiksust ei saa muuta ja selle üritamine mõjub inimesele murdmisena. Paula Tilli soov on sarnaselt paljude sama eripära kaaslastega: «Palun, võtke mind sellisena nagu olen!» Raamatut saab tellida Eesti Autismiliidust.

Inga Grinberg soovitab veel Tony Attwoodi autismiteemalisi videoid ja selgitavaid loenguid Youtube'ist. Vaata näiteks loenguid sõprussuhetest, väljakutsetest koolis, emotsioonide disregulatsioonist. Dr Tony leiab, et autism on kingitus, kui õpid sellega elama.