Arvatavasti on tähtpäev määratud puhkepäevale seepärast, et kõik saaksid emaga mõnusalt koos aega veeta. Emadepäeva tänul on ka teine pool: küllap on iga ema tänutundes vaadanud oma lapsi ja mõelnud, kuidas tal ikka vedanud on, et selline kingitus ta ellu tuli.