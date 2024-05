NÄDALA AED Emad taimeriigis

Looduses on sugudega huvitavad lood. Enamiku taimede puhul, näiteks kõrvitsat või kurki kasvatades, me ei mõtlegi sugudele, aga ometi teame, et oodatud saaki saame emasõitest, isased on niisama ilusad ja kuivavad seejärel. Tõsi, isased kõrvitsaõisikud sünnivad ka patta panna ja need on friteerituna väga maitsvad, kuid talvevarusid me sealt ei saa.