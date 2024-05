Suurbritanniast pärit loomaarst Ben Simpson-Vernon ehk Ben The Vet, kelle tegemisi ja nõuandeid jälgib sotsiaalmeedias üle 200 000 inimese, on lemmikloomasoovijate jaoks välja toonud viis liiki looma, keda ta erinevatel põhjustel endale ei võtaks ning soovitab seda ka teistel mitte teha või see otsus väga põhjalikult läbi mõelda.