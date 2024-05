VOX POPULI Mis on parim nõuanne, mida ema on teile andnud?

Täna tähistatakse emadepäeva. Päeva, mil tunnustame neid erilisi naisi, kes on andnud meile elu, jaganud tingimata armastust ja kõikumatut toetust. Selle tähtpäeva puhul uurisime inimestelt, milline on olnud parim nõuanne, mida ema neile andnud on.