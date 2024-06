Mitmed uuringud on näidanud, et oliiviõli tarbijatel on oluliselt vähem südameprobleeme ja seedimishäireid, vahendab New York Post. Oliiviõli aitab leevendada kõhukinnisust, selles sisalduvad rasvad aitavad rahustada soolestiku sisemust ja pehmendada väljaheiteid.