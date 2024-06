Veterinaar avaldas 5 koeratõugu, keda ta endale kunagi ei võtaks

Ben Simpson-Vernon Foto: Ben Simpson-Vernon / SWNS / Scanpix

Loomaarst, keda tuntakse sotsiaalmeedias Ben The Vet kasutajanime all, on ka varem koostanud nimekirja koeratõugudest, keda ta endale kunagi ei võtaks, ning seda peamiselt sageli esinevate terviseprobleemide tõttu. Vaata nimekirja SIIT.

Ka teises videos, mida on vaadatud üle üheksa miljoni korra, rõhutab veterinaar, et kui seda tõugu koer ootaks kodu varjupaigas, ei kõhkleks ta hetkegi talle kodu pakkumisega, kuid kutsikana ning suure raha eest ta endale nende koeratõugude esindajaid ei soetaks. «Loomaarsti töö muudab koeratõugude suhtes väga valivaks,» ütleb ta.

Nimekirja eesotsas on tema arvates dobermann. Veterinaar toob välja, et rohkem kui pooled dobermannid, kes tema vastuvõtule jõuavad, kannatavad ränga südamehaiguse (inglise keeles dilated cardiomyopathy ehk DCM) käes. «Ma olen ise näinud, kuidas üks dobermann mu silme ees surnult maha kukub selle haiguse tõttu. See oli väga traumeeriv kogemus ja minu jaoks piisav, et sellest tõust kaarega eemale hoida,» ütleb loomaarst.

Dobermann Foto: Shutterstock / illustreeriv