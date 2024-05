Klassikalised mõrvarelvad on püstolid, noad, mürk ja muu sarnane. Ent ega ükski mõrv sellest sooritamata jää, et pole tavapärast vahendit käepärast. Nii võib mõrtsukas ohvri elu lõpetada ka dressipükste või isegi leivaga. Loe altpoolt, mis on olnud kõige üllatavamad taparelvad.