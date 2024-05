Tallinna külje all, Pirita ja Viimsi vahel asuv ajalooline Merivälja on kirev elupiirkond, mis on meelitanud inimesi juba aastakümneid linna siginast-saginast ära kolima, ikka merele lähemale. Tänavu tähistab Merivälja oma 100. sünnipäeva. Sellega seoses on paslik võtta hetk, et piiluda lähemalt parajalt müstilise maiguga paiga koduuste ja aiaväravate vahelt sisse.