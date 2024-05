Riina Laanetu tähelend moetaevas on viimastel aastatel saanud korraliku raketikiirenduse. Milano moenädala parima kollektsiooni Oscar avas kuldse ukse Dubai World Fashion Festival Awardsile. «Jah, see on väga suur võimalus. Aga seda, mis mind ootas, ei osanud ma küll ette näha,» jagas moelooja.

Vestleme Riina Laanetuga vahetult peale suursündmust. Tegus naine on endiselt Dubais: «Pikendasime oma reisi, et ära kasutada kõik avanenud võimalused. Ma teen siin vahetult kohal olles ja suheldes ära mitme kuu töö!» Emotsioonid on ülevad, sest teistsuguse temperamendiga kohalikud ei hoia emotsioone vaka alla, vaid hüüavad kõva häälega: «Parimatest parim!», «Erakordne!», «Vapustavalt kaunis!».

Kuid Riina on disainerina kahe jalaga maa peal. «Olin laval ja see võeti ülihästi vastu, aga see ei võrdu summadega kontol,» märgib ta rahulikult. «Edasi tuleb palju tööd teha! See ühekordne säramine ei tee veel kellestki kohalikku staari. Nüüd oleneb sellest, kui tark ise oled ja kuidas avanenud võimalused ära kasutada oskad.» Süüvime sügavamale.