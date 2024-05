Vaba Prantsuse Riviera kõrkusest ja pöörastest hindadest ning Hispaania ja Itaalia umbkeelsusest, on Kreeka on tõeline vahemereline paradiis, kus kohtuvad Euroopa ja Lähis-Ida köök. Samuti on kreeklased maailma kõige külalislahkemate rahvaste hulgas ja nad tõesti suudavad jätta mulje, et olete väga oodatud – mis sest, et nad suve jooksul on juba miljonile inimesele täpselt sama mulje jätnud.