Lemmiku võtu otsuse tegemise juures tuleb väga hoolikalt kaaluda ja kontrollida, kelle käest loom soetatakse, kuna kahjuks leidub loomakasvatajaid, kelle jaoks on loomade müük üksnes võimalus tulu teenida. Seetõttu peetakse loomi minimaalsete tingimustes ega pöörata nende füüsilistele või vaimsetele tervisehädadele tähelepanu. Seda sageli just selleks, et hoida kulud madalad ja teenida loomade müügist võimalikult palju tulu.

«Kahjuks on lemmikute müügist saanud äri, mille eesmärgiks on võimalikult palju tulu teenida ja see on endaga kaasa toonud loomade heaolu halvenemise. Seetõttu on millerdajate käest soetatud lemmikute tervis või psüühika saanud sageli kahjustada, mis võib uutele omanikele põhjustada tulevikus suuri loomakliiniku arveid või palju pingeid lemmikuga, kes erinevate hirmude tõttu ei oska käituda,» kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Margit Midro.