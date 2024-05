Aadria mere äärse ligi tuhandekilomeetrise rannikuga Horvaatia kohta kuulsin juba kümme aastat tagasi, et selle avastamisega on hiljaks jäädud – kõik kohad turiste täis ja hinnad on muutunud päris krõbedaks.

Turiste paaniliselt kartma ei peaks, küllap nad teavad, kus on ilus, huvitav ja midagi vaatamisväärset. Hindadega on nii ja naa. Tallinnast saab Horvaatiasse lennata otse, aegade jooksul on saanud nii Splitti, mis on Horvaatia suuruselt teine linn, kui ka Dubrovnikusse. Minu reis viis Helsingist Zadari, mis on Tartust veidi väiksem linn, aga ikka Aadria mere ääres.