HEA ELU TEEJUHT See on levinud depressiooni tunnus, millest ei räägita

Hügieen on teema, mida vaimsest tervisest rääkides kuigi tihti jutuks ei võeta. Seoseid isikliku hügieeni ja vaimse tervise häirete vahel pole ka eriti palju teaduslikult uuritud, leidub küll mõningaid artikleid, kus nii meedikud kui ka patsiendid kinnitavad, et on selle probleemiga omavahelistes jutuajamistes kokku puutunud.