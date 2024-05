PALMIPUU PALMI ALL Kuidas ma Indias tundsin end nagu lavale astunud Anne Veski

Delhis on nii palju rahvuseid, et torkasin seal küll silma, aga mitte midagi talumatut või erakordset. Kui mitte arvestada seda, et mõned meessoost reisikaaslased panid mulle hüüdnimeks Ainus Töötav Valgusfoor. Nimelt on sealne liiklus toimiv, aga foorituled märgivad kohalike jaoks pigem niisama ristmike asukohti, neist kinni küll suuremat ei peeta. Aga minu kaaskondlased avastasid kiiresti, et kui blond astub sõiduteele, siis otsekohe liiklus seiskub ja saan üle tee minna. Kõndisimegi siis Delhi südalinnas nii, et kui oli vaja teed ületada, kogusin nagu pardimamma reisikaaslased endale sappa, astusin lehvitades sõiduteele ja saime kõik ohutult üle. Tundsin ennast väga kasulikuna.