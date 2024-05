13-aastane koer ootas terve öö bussipeatuses peremeest, kes ei kavatsenudki tagasi tulla

Abipakkuja: koera silmadest oli näha kurbust ja valu

Võsu elanik Stella Vogt, kes samuti koerale abi pakkus, rääkis, et nägi õnnetut koera bussipeatuses 15. mai hommikul kella kümne paiku. «Nägin, et kutsa sõi bussiootepaviljoni taga liiva ja kive, mille peale jooksin kohe Võsu poodi, et tuua talle vett ja süüa. Poes kuulsin ühelt inimeselt, et koer olevat Võsu bussijaama ühe mehe poolt maha jäetud. Omanik ise läks poodi,» rääkis Vogt.