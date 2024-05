Enamik kuninglikke armulugusid on erakordselt tavalised. Printsi armumine kõlab nagu muinasjutt, kuid päriselus tekivad need suhted sageli nagu kõigil teistelgi. Nad kohtuvad sõprade ja ühiste huvide tõttu – ainus erinevus on see, et nende sõbrad on aristokraadid ning huvideks golf ja polo.