INTERVJUU Eesti tugevaim naiskäesuruja teeb silmad ette paljudele meestele

Kui mõelda käesurumise peale, tuleb paljudele meist silme ette pilt sõpradest kõrtsilaua taga või mõni vana Hollywoodi filmistseen, kus lihaselised mehed omavahel jõudu katsuvad. Tegelikult on käesurumine palju enamat – see on spordiala, mis nõuab mitte ainult tohutut füüsilist jõudu, vaid ka strateegiat, osavust ja vaimset vastupidavust.

Muu hulgas oli seal ka käesurumislaud, kus teatati, et võitja saab endale tasuta jõusaalipääsmed, treeningvarustuse jm. Kuna ma olin just tagasi kolinud, ei olnud ma veel ühegi jõusaali liikmeks end teinud. Mõtlesin, et lähen osalema, kuna olen tugev tüdruk ja tahaks tasuta jõusaalis käia. Võitsingi ja kui ma olin juba auhinnad ära pakkinud ja võistluspaigast lahkumas, jooksis üks käesurujatest mulle järele ja küsis, kas ta tohiks ka minuga surumist proovida. Surusime natuke ja ta ütles, et mul on potentsiaali ja ma võiks käesurumisklubiga liituda. Naersin ja ütlesin, et käesurumine pole ju sport. Ta selgitas, et mujal maailmas on käesurumine palju suurem ja tuntum – toimuvad isegi Euroopa ja maailma meistrivõistlused.