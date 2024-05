Cats Help MTÜ sai aprilli keskel teate Kakumäel ringi hulkuvast Meini kassi meenutavast hiirepüüdjast. Räsitud välimusega ja pulstunud karvaga kass otsis inimeste lähedust ning tühi kõht meelitas ta püügipuuri, mille üks kohalik oli oma kassi otsimiseks üles seadnud.

Loomakliinikus selgus, et kassil on Valgevene kiip, mis pole Eestis registreeritud. Rohkem kui kuu aja jooksul pole õnnestunud tema omanikku leida, kuigi Cats Help on sellega vaeva näinud.

Päästetud kassike sai nimeks Pandora. Foto: Erakogu

Kliinikus selgus ka tõsiasi, et kassi vaevas ränk vigastus, mis oli talle ilmselt juba pikemat aega piina valmistanud. Nimelt oli tema kannaliiges viga saanud. Seetõttu pidi kass läbima operatsiooni, mille käigus paigaldati tema jala sisse metallvarras, et kand ära fikseerida. Operatsioon maksis 637 eurot ning ravi veel kestab. Võimalik, et ette tuleb võtta teinegi operatsioon.

Hakkab kohe nurruma, kui tema poole vaadata

Praegu viibib kass, kes sai nimeks Pandora, hoiukodus kogenud perenaise hoole all. «Pandora oli suurepärane patsient - mul on olnud 26 hoiukassi ja ta on mu TOP3 lemmikute hulgas, kellele ma tabletti olen pidanud andma. Lihtsalt nii leplik ja malbe kass, ise veel nii suur!» kiidab hoiukodu perenaine Anna-Liisa. Äsja lõppes kassil valuvaigistite ja antibiootikumide kuur, nii et tablette tuli neelata üksjagu.