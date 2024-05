KARVASED MILJONÄRID Need on kuulsuste kõige hinnalisemad lemmikloomad

Millist elu elavad maailmakuulsate staaride lemmikloomad? Teiste seas heidame pilgu Michael Jacksoni ja Karl Lagerfeldi armastatud loomadele ja paljastame, millised kuulsused on lasknud oma koera kloonida. Neid on lausa mitu.

Taylor Swifti kass on pururikas

Lauljatar Taylor Swifti kass Olivia Benson on üks maailma rikkamaid lemmikloomi – tema netoväärtus on väidetavalt 97 miljonit dollarit, mis on lausa kaks korda rohkem kui Swifti poiss-sõbral Travis Kelce'il, kirjutab BBC. Lisaks Oliviale on Swftil veel kaks kassi, Meredith Grey ja Benjamin Button, kuid nende netoväärtust ei ole hinnatud.