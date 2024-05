«Minu ja Hannese elud on täiesti iseseivad elud ja meie kokkupuutepunktid on läbi nende aastate olnud mõnikord sügavad, mõnikord pealiskaudsemad, mõnikord soojemad, mõnikord külmemad. See on, nagu inglise keeles öeldakse, work in progress, see meie koos toimetamine,» ütleb Rasmus Kaljujärv (43) oma suhte kohta isa Hannes Kaljujärvega (67).